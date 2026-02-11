Mattarella incontra la Goggia Doppio oro dallo slittino

Il terzo e il quarto oro dell’Italia alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina arriva dalla nuova pista di bob Eugenio Monti prima con il doppio femminile e poi con quello maschile. Andrea Voetter e Marion Oberhofer nel doppio femminile vincono senza discussioni visto che le azzurre hanno vinto entrambe le manche. In testa dopo la prima manche hanno accelerato nella seconda, e hanno portato il vantaggio da 22 a 120 millesimi con una gara perfetta. È la seconda medaglia dello slittino a questi Giochi e l’Italia torna doro 20 anni dopo il trionfo a Torino di Zoeggeler, ora direttore tecnico. Pochi minuti dopo arriva il quarto oro con Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner. Gli azzurri hanno chiuso al terzo posto la prima manche e poi hanno realizzato una splendida rimonta.

Mattarella tra Goggia e Fontana

Prima della vittoria delle ragazze dello slittino il pomeriggio di Cortina è stato contrassegnato dall’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con eccezionali misure di sicurezza. Al Circolo Ufficiali della Marina Militare il presidente ha incontrato per circa mezz’ora Sofia Goggia: “Hai vinto tre medaglie in tre Olimpiadi, brava”. Poi ha aggiunto: “Domani assisterò alla gara. State raccogliendo una grande quantità di medaglie, abbiamo una bella squadra. Occorrerebbe far capire ai tifosi e telespettatori che cosa c’è dietro la vostra preparazione”.E al presidente del Coni Buonfiglio: “State dando immagine dí vitalità e dí organizzazione”. Mattarella si è anche informato delle condizioni di Lindsey Vonn, commentando: “È stato un gesto di coraggio il suo”. Poi il presidente ha voluto chiamare Arianna Fontana al telefono tramite il direttore della comunicazione del Coni Danilo Di Tommaso e al telefono ha risposto il marito. Arianna si stava allenando ed è subito corsa a parlare con Mattarella: “Congratulazioni, sei Olimpiadi, sei successi! È stata una gara formidabile, complimenti ovviamente anche agli altri, siete una squadra formidabile. Per chi guarda in tv in quella formula, per chi non se ne intende, è difficile capire come si svolge, e la calma deve essere fondamentale”. E lei: “Siamo riusciti a mantenere la calma ed è stata quella la formula vincente. La staffetta mista è molto corta e veloce, capisco che non può essere così intuitiva la prima volta che si guarda, ma abbiamo mantenuto la calma e stiamo riusciti a portare a casa un oro che vale tantissimo”.