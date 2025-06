Forse Yahya Sinwar la mattina del 16 ottobre 2024 mentre si trovava a Tal as Sultan da dove stava per fuggire probabilmente in Egitto con tanto di passaporto falso e molti soldi, pensava di averla fatta franca e di poter riparare all’estero in modo da guidare ancora la guerra ma non aveva fatto i conti con il suo destino e forse non ricordava che un giorno la ruota della fortuna gira per tutti. Anche per gli assassini come lui.