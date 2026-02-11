L’americana che vince per la Cina Eileen Gu, l’atleta olimpica più ricca

Ha vinto l’argento nello snowboard alle Olimpiadi di Cortina dopo le tre medaglie di Pechino. Sciatrice e modella: ha sfilato per Vuitton, nel 2025 ha guadagnato quasi venti milioni di euro e ha 2,2 milioni di follower

Segni particolari: bellissima. Eileen Gu ha appena conquistato l’argento alle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina nella disciplina del freestyle, superata solo dalla fuoriclasse Gremaund. . Gu è oggi l’atleta con il maggior numero di follower sui social network (2.2 mln) e la quarta sportiva più pagata al mondo, subito dopo le tenniste Świątek, Sabalenka e Gauff. Nel 2025 ha guadagnato 23 milioni di dollari (oltre 19 milioni di euro). Un primato che racconta molto della sua capacità di muoversi tra sport, moda e cultura pop. Modella e testimonial per maison come Louis Vuitton, Tiffany & Co., Gucci e IWC, ma anche volto di brand come Porsche e Red Bull, Eileen Gu incarna una nuova idea di campionessa: dove lo sport abbraccia la moda (e viceversa),

Americana e cinese

Gu nasce nel 2003 a San Francisco, cresce in California da padre statunitense e madre cinese, che la avvicina fin da piccolissima allo sci. A soli 14 anni, partecipa ai Campionati mondiali juniores di freestyle a Cardrona, in Nuova Zelanda, rappresentando gli Stati Uniti. Ma a 15 anni ottiene la cittadinanza cinese e decide di competere per la Repubblica Popolare Cinese, una scelta che intreccia sport e geopolitica e che la proietta immediatamente al centro del dibattito internazionale. Gu ha sempre raccontato di sentirsi tanto americana quanto cinese, rivendicando un’identità duplice.

I trionfi di Pechino

Nel 2022 a Pechino il mondo dello sport fa conoscenza con Gu che vince tre medaglie, due ori e un argento. Diventa il volto vincente della Cina alle Olimpiadi e intanto prosegue il suo percorso nello studio: dopo l’ammissione a Stanford completa gli studi in anticipo. Con una vita così piena riesce anche a dedicarsi alla maratona. Nel luglio del 2022 ha preso parte alla Mezza di San Francisco concludendola in 1h40’51”. Stupita dalla sua performance e con una fiamma sportiva che ardeva sempre più forte, l’atleta si è scoperta ancora di più una runner: negli scorsi mesi, l’abbiamo vista partecipare per beneficenza alla Wings For Life World Run, la corsa benefica globale, dove ha completato oltre 24km poi ha compiuto il grande salto partecipando alla Marathon Pour Tous in programma durante i Giochi Olimpici di Parigi.