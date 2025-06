Maddie McCann, il video delle nuove ricerche in Portogallo

Le nuove ricerche della polizia tedesca in Portogallo in merito alla scomparsa di Madeleine McCann, avvenuta nel 2007 a Praia da Luz, nell’Algarve.

Sono riprese le indagini della polizia a Praia da Luz, in Portogallo, località dove il 3 maggio 2007 scomparve la piccola Madeleine McCann mentre era in vacanza con la famiglia. Le nuove ricerche si concentrano anche su un’abitazione situata nei pressi di un resort turistico, un tempo frequentata da Christian Brueckner, il principale sospettato del caso.

Secondo quanto comunicato dalla polizia portoghese, su richiesta della procura tedesca è prevista per questa settimana un’ampia operazione investigativa nell’area di Lagos, nel sud del Paese. Brueckner, cittadino tedesco, sta attualmente scontando una pena di sette anni in Germania per lo stupro di una donna di 72 anni, avvenuto in Portogallo nel 2005.