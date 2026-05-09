domenica 10 maggio 2026

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Hantavirus, Tenerife si prepara all’arrivo della MV Hondius

Giovanni Capuano
Giovanni Capuano
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Tenerife si prepara all’arrivo della nave da crociera colpita da Hantavirus, previsto per il 10 maggio nel porto di Granadilla de Abona. Sul posto si sono radunati agenti della Guardia Civil e numerosi giornalisti, in attesa dell’attracco dell’imbarcazione dopo settimane in mare. A bordo si trovano circa 150 persone, la maggior parte delle quali sarà evacuata e rimpatriata una volta giunta sull’isola. Le operazioni si svolgeranno sotto stretto controllo sanitario, con l’obiettivo di garantire sicurezza e assistenza ai passeggeri e all’equipaggio (fonte Ansa Video).

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