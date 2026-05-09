Sinner a Roma, buona la prima “Ora devo alzare il livello”

L’esordio di Jannik Sinner sul Centrale del For Italico in un tripudio di folla è andata come tutti si aspettavano. Vittoria facile per il numero uno al mondo contro l’austriaco Ofner (6-3, 6-4) e con la ventinovesima vittoria consecutiva l’altoatesino raggiunge il record di Nole Djokovic che ha già lasciato gli Internazionali di Roma. Sinner adesso tornerà in campo lunedì per affrontare il vincitore della sfida tra Alexei Poporyn (che ha eliminato Berrettini) e Jakub Mensik, l’ultimo giocatore che ha rifilato una sconfitta a Sinner. E’ successo a Doha e da allora Sinner ha solo vinto.

La felicità di Jannik

“Sono felice di essere qui, in Italia, è una gioia per un italiano. Ogni anno quando torni rifletti su cosa hai fatto un anno dopo l’altro. Sono molto contento e dovrò alzare il livello il più possibile per il prossimo match”.

La partita

Sugli spalti parrucche rancioni ovunque e in campo il solito dominatore. Sinner non ha concesso troppo spazio a Ofner con un break già sul 3-1, che ha praticamente deciso il primo set, da quel momento Sinner ha dovuto solo gestire chiudendo facilmente il primo set. Nel secondo parziale Jannik si sbriga prima: strappa il servizio in apertura a Ofner che rischia il doppio break. La partita va avanti con due interruzioni per malori del pubblico in tribuna, per fortuna senza conseguenze. Sinner non si distrae e chiude con servizio e dritto. Il Cavaliere Nero può sorridere con l’82% di punti con la prima e sette punti su nove a rete.