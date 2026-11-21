Dalla strage di Erba al delitto di Yara Gambirasio, passando per il caso Busetto e il giallo di Garlasco: l’analisi senza sconti sui grandi cortocircuiti della giustizia italiana.
Ospite di Matteo Carnieletto, l’ex giudice della Corte penale internazionale Cuno Tarfusser ricostruisce le anomalie investigative che hanno portato a condanne controverse, pronunciate ben al di qua dell’«ogni ragionevole dubbio».
Sotto la lente d’ingrandimento finiscono le indagini della Pm Lucia D’Alessandro sul caso di Monica Busetto, ma anche i buchi nella catena di custodia sulla traccia ematica di Erba e il mistero dello scontrino del McDonald’s.
In studio, insieme al giornalista d’inchiesta Fabio Amendolara e alla criminologa Benedetta Giacinti, un confronto serrato sulle falle nei rilievi scientifici e sulla difficoltà del sistema giudiziario nell’ammettere i propri errori.