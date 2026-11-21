Tra tour promozionali a Milano e Roma e dietrofront sulle grandi opere, Silvia Salis punta al Campo largo mentre Genova affronta emergenze e stallo amministrativo.

Quattro giri sono pochi. Quando lanciava il martello li faceva ruotando in pedana prima di rilasciare l’attrezzo. Ora che lancia sé stessa da terzo incomodo del Campo largo ne servono molti di più. E allora via al tourbillon. A Firenze, Bologna, Bolzano a presentare il suo libro. A Milano a promuovere investimenti per Genova. A Brescia a mettere insieme le anime della sinistra nell’happening Centopiazze. È già domani recita il titolo dell’autobiografia, infatti Silvia Salis sotto la Lanterna non c’era né ieri né oggi. Più che un sindaco è una pallina da flipper: quando non è a New York «per iniziative di citybranding» con la discussa sponsorizzazione di Ita, è a Roma da Lilli Gruber. Ha pure trovato il tempo di scendere a Galatone (Salento profondo) per ribadire un gemellaggio nato 500 anni fa. Per mapparla servirebbe Starlink.

Salis ha la fascia tricolore sulla giacchina Chanel solo da un anno e mezzo ma si sta già annoiando, infatti è ovunque tranne che a palazzo Tursi, a Sampierdarena o in val Polcevera. Questo, per Genova, è un problema ma la sindaca nomade non sembra darsene pena, il suo orizzonte è nazionale e i carrugi le stanno stretti. Non è un mistero che il suo mentore Matteo Renzi la vorrebbe lanciare contro Giorgia Meloni alle prossime elezioni, bypassando le primarie. Non è una bestemmia affermare che anche Giuseppe Conte la vedrebbe meglio di Elly Schlein come competitor, perdente perché «poco di sinistra». Opinione condivisa da Ferruccio Sansa, giornalista ex candidato alla presidenza della Regione Liguria: «Scegliete voi se Renzi e Malagò siano i giusti garanti per gli ideali di sinistra. Per me no, ma è un’opinione personale».

La passerella alla Fondazione Prada e il salotto milanese della sindaca nomade

La conferma plastica della Salis da trasferta è arrivata qualche settimana fa a Milano. L’ex vicepresidente del Coni ha preso spunto dalla necessità di presentare ai potenziali investitori (finanzieri, fondi, lobbisti) la Genova del futuro con il completamento del Terzo valico ferroviario, per girare i riflettori su sé stessa in una passerella proto-elettorale. Con un happening in uno dei santuari del progressismo degli affari: il bar Luce della Fondazione Prada della Miuccia nazionale che, in ogni intervista, non tralascia di ricordare d’essere stata «femminista e militante legata al Pci e ai movimenti studenteschi» per poi mettere in vendita un paio di infradito a 1.500 euro.

In prima fila c’era la Milano rosé che conta, dal sindaco Beppe Sala all’ex presidente dell’Inps, Tito Boeri. E poi Franco Currò, storico dirigente della comunicazione Fininvest vicino a Marina Berlusconi, che apprezza la sindaca itinerante per la sintonia sui diritti civili; il manager Lelio Alfonso, ex portavoce di palazzo Chigi con il governo di Romano Prodi, ex responsabile della comunicazione di Rcs, consulente di Esselunga ed Eni, coordinatore di Italia Unica, il movimento fondato da Corrado Passera. Lampi di Giglio Magico con una particolarità: sono quasi tutti genovesi. Il cerimoniere era Lorenzo Cuocolo, presidente della Fondazione Carige e fra gli invitati era facile individuare Renato Ravanelli, ad del fondo F2i specializzato in infrastrutture, Luigi De Siervo, ad della Lega calcio Serie A, Giovanni Panebianco, ex segretario generale del ministero della Cultura con Alberto Bonisoli (governo Conte 1), la giornalista Mediaset Lucia Scajola, figlia dell’ex ministro Claudio e più volte indicata come risorsa candidabile di Forza Italia. Un aperitivo rinforzato con un obiettivo neppure occulto: più che connettere Genova a Milano, connettere lady Salis a un certo démi-monde trasversale nella metropoli tascabile, con agganci solidissimi a Roma.

L’autobiografia in libreria e le emergenze irrisolte tra rifiuti e sicurezza

Dal 12 ottobre, giorno della scoperta dell’America e della scoperta dell’acqua calda nell’autobiografia uscita in quella data, non c’è vetrina di libreria vip che non proponga al passante un muro formato da copie del volume, edito ovviamente da Feltrinelli, tanto per rimanere dentro l’alveo tiepido dell’establishment progressista in senso stretto. Nonostante ferme smentite del tipo «agli elettori le primarie non interessano niente, loro sono più preoccupati quando fanno la spesa» (passaggio obbligatorio da Fabio Fazio), Silvia Salis continua l’autopromozione facendo sapere al Nazareno di essere pronta al grande salto.

Lo scettico blu genovese potrebbe rispondere: «Non è detto che sia una disgrazia». Anche perché mentre lei si pavoneggia la città marca male. In un anno e mezzo di governo i fallimenti sono già un rosario. A partire dall’emergenza rifiuti, con i cittadini esasperati per il degrado dei quartieri e i cassonetti debordanti di sporcizia. Salis ha pensato di risolvere il problema lanciando in video una task force e scaricando sugli abitanti la responsabilità dei disagi «per comportamenti scorretti». In realtà ha detto no al termovalorizzatore per opportunismo; «non nel suo cortile» per evitare grane dal Movimento 5 stelle e da Avs che la tengono in piedi. Non va meglio la questione sicurezza, con l’aumento dei reati da strada e dell’allarme sociale. La sindaca resiliente e inclusiva è contraria alla repressione («noi siamo per l’azione sociale e culturale»), così ha detto no al taser alla polizia locale, no al rinnovo dei fondi per i nuclei speciali anti-bivacco e anti-spaccio, no al Cpr per gli immigrati clandestini. Salvo crollare un mese fa e chiedere aiuto al ministro Matteo Piantedosi: arriveranno più forze dell’ordine e il Cpr si farà.

I dietrofront sulle grandi opere: da Skymetro allo stadio di Marassi

Predicare bene e razzolare male è la sua caratteristica dominante. Lo testimonia la paralisi delle infrastrutture pianificate dalla giunta precedente di centrodestra. Appena arrivata, in nome dell’ecologismo radicale, ha cassato il progetto della Skymetro, la sopraelevata della Val Bisagno, progetto cardine per collegare quel territorio al centro di Genova. Quando ha scoperto di avere perso 398 milioni di finanziamenti del Mit, ha presentato la sua «Skymetro light», un’improbabile cabinovia senza coperture finanziarie. I cittadini si sono ribellati, lei ha promesso un dibattito pubblico per coinvolgerli. Ad oggi l’opera è al palo e non si sono riuniti neanche quattro amici al bar. Poco male, lei adesso si è concentrata su un progetto ben più mediatico: imporre lezioni Lgbtq+ a scuola ai bambini di tre anni.

Un altro pasticcio è la funivia dei Forti, l’impianto a fune pianificato anni fa per collegare i quartieri collinari e popolari di Lagaccio e Begato al mare. Il finanziamento era pronto: 70 milioni. Ma Salis è mani di forbice: «Ci opponiamo a nuove colate di cemento, serve dibattito». Questa volta le va male perché i tecnici del Comune le fanno sapere che il niet costa dai 6 agli 8 milioni di penali da pagare alla ditta appaltatrice (la Doppelmayr-Collini) più la restituzione dei 20 già incassati. Alla fine la giunta vota contro sé stessa, a favore del proseguimento dei piani strutturali. Identica inversione di marcia per la ristrutturazione dello stadio di Marassi. L’ex sindaco Marco Bucci aveva pensato di affidare i lavori a una società paritetica costituita da Genoa e Sampdoria. Arriva Salis e si mette di traverso con birignao woke: «Mai. Lo stadio resterà pubblico, di tutte e di tutti». Due mesi fa ha firmato una delibera che concede per 90 anni l’impianto alla Genova Stadio srl (Genoa e Samp) a fronte di un investimento di 100 milioni.

Gaffe sui conti, premi agli amici e l’addio silenzioso alla città

Imbarazzanti dietrofront, dossier gestiti con superficialità, appalti per spettacoli affidati ai soliti noti (la Concertopoli smantellata da Tar e Consiglio di Stato): mentre l’ex atleta fa passerella altrove, Genova va sott’acqua. In compenso lei colleziona gaffe. «Abbiamo recuperato 3,3 milioni di evasione fiscale», annuncia. Si scopre che li aveva raccolti la vecchia amministrazione. «Ci hanno lasciato un buco di bilancio di 50 milioni», tuona. Era un avanzo, ma la denuncia social è funzionale ad aumentare l’Irpef ai genovesi.

Assente sui progetti che contano e sulla gestione della città, è molto presente con amici e parenti. Giovanni Malagò l’aveva nominata sua vice al Coni? È lui a ricevere in pompa magna il premio Cristoforo Colombo. Il film cult Notte prima degli esami compie 20 anni? Mega convegno celebrativo a palazzo Ducale con il regista Fausto Brizzi, casualmente suo marito. Per tutto il resto la sindaca è fuori stanza. Però non possiamo stupirci, la Rossella O’Hara con le Manolo Blahnik ci ha avvertito addirittura con un libro: è già domani. E il passato è dietro le spalle, appallottolato come carta straccia. Genova chi?