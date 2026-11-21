Il CEO di eDreams ODIGEO racconta a Panorama come l’intelligenza artificiale cambierà il modo di viaggiare, dal momento della prenotazione alla gestione degli imprevisti, e perché le nuove tecnologie stanno trasformando anche il mercato del lavoro.

Chi viaggia spesso lo sa: scegliere una destinazione è quasi sempre la parte più bella, tutto quello che viene dopo può diventare decisamente più complicato. Cercare il volo giusto, confrontare le tariffe, capire se conviene davvero prenotare un albergo con largo anticipo, organizzare gli spostamenti e, soprattutto, trovare una soluzione quando qualcosa non va secondo i piani. Sono operazioni alle quali siamo abituati, ma che l’intelligenza artificiale sta già cominciando a cambiare, con la prospettiva di arrivare presto a gestire autonomamente buona parte dell’organizzazione di un viaggio, comprese le prenotazioni e gli eventuali imprevisti.

Per Dana Dunne, CEO di eDreams ODIGEO, questo futuro è molto più vicino di quanto si possa immaginare. E non è difficile capire perché ne sia convinto, considerando che il gruppo ha iniziato a investire nell’intelligenza artificiale nel 2014, ben prima che diventasse un argomento di conversazione quotidiana, e che oggi utilizza questa tecnologia non soltanto per personalizzare le esperienze dei viaggiatori, ma anche per sviluppare nuovi prodotti, gestire l’assistenza e organizzare il lavoro dei propri dipendenti.

Il punto, però, non è soltanto quanto diventeranno sofisticati questi sistemi, ma come cambierà il nostro rapporto con una tecnologia alla quale stiamo progressivamente affidando decisioni sempre più importanti. Perché un conto è chiedere a un algoritmo di suggerire una destinazione, un altro è lasciare che scelga quali offerte mostrarci, che gestisca una prenotazione o che intervenga quando un volo viene cancellato. E lo stesso vale per il mondo del lavoro, dove la possibilità di automatizzare attività sempre più complesse solleva interrogativi sulle competenze che continueranno a essere necessarie e su quelle che rischiano di perdere valore.

Nell’intervista a Panorama, Dunne racconta come immagina il futuro dei viaggi, affrontando anche questioni meno immediate, dalla trasparenza dei prezzi al rischio che la personalizzazione finisca per limitare le nostre possibilità di scelta, fino alle conseguenze dell’intelligenza artificiale sull’occupazione. E torna più volte su un concetto che, nella sua visione, diventerà sempre più importante: imparare a utilizzare questi strumenti servirà a poco se non saremo anche capaci di riconoscere quando sbagliano.

Intelligenza artificiale e lavoro: le competenze che diventeranno indispensabili

Secondo la vostra nuova ricerca, il 72% dei lavoratori italiani intervistati accoglierebbe favorevolmente la possibilità di ricevere strumenti e formazione sull’intelligenza artificiale dal proprio datore di lavoro, una percentuale superiore a quella registrata negli Stati Uniti, in Francia e nel Regno Unito. Come interpreta questa disponibilità e che cosa ci dice sulla distanza che potrebbe esistere tra la volontà dei lavoratori di acquisire nuove competenze e la reale capacità delle aziende di accompagnarli in questa trasformazione?

La ricerca conferma ciò che abbiamo visto in prima persona come azienda di intelligenza artificiale: l’AI sta diventando una competenza professionale trasversale, e le persone vogliono acquisirla. Il 72% registrato in Italia mi dice che i professionisti vedono l’AI come un’opportunità e che il divario sta in ciò che i datori di lavoro mettono a disposizione. In Italia, il nostro Tech Hub di Milano è un buon esempio di come questo si traduce nella pratica. Qui assumiamo ingegneri, data scientist e specialisti di prodotto che, fin dal primo giorno, lavorano con strumenti di AI all’avanguardia, gli stessi che alimentano l’esperienza di viaggio di milioni di viaggiatori italiani. Grazie a dodici anni di sviluppo AI-first, hanno un ruolo di indirizzo e di giudizio: l’AI si fa carico di gran parte del lavoro di routine e loro dedicano il proprio tempo alle attività a maggior valore, progettando e costruendo ciò che i nostri clienti utilizzano. In oltre un decennio abbiamo imparato che tutto questo non può restare confinato nei team tecnici. Per questo abbiamo esteso gli stessi strumenti e la stessa formazione a tutti i dipendenti di eDreams ODIGEO, indipendentemente dalla funzione, e per questo l’uso dell’AI viene valutato nel ciclo di performance. Siamo AI-first, ma sono gli esseri umani che guidano.

eDreams ODIGEO ha adottato un approccio AI-first nel 2014, molto prima che l’intelligenza artificiale generativa diventasse un fenomeno di massa. Guardando a questi dodici anni di esperienza, quale intuizione sul futuro della tecnologia si è rivelata particolarmente importante per la crescita dell’azienda e quale convinzione, invece, ha dovuto rivedere alla luce dell’evoluzione dell’intelligenza artificiale?

L’intuizione più importante è stata capire che l’AI sarebbe diventata il motore del viaggio e che, alimentando Prime con l’AI, avremmo potuto offrire a ogni viaggiatore un’esperienza personalizzata e flessibile. I viaggiatori ce lo hanno confermato. In Italia la soddisfazione degli iscritti Prime è ai massimi storici: più AI e più vantaggi inseriamo in Prime, più gli abbonati lo apprezzano. L’accesso ai modelli di AI è ormai ampiamente disponibile, quindi il vantaggio duraturo sta altrove: nell’esperienza di far funzionare l’AI all’interno di un’operatività complessa, nella profondità e nella qualità dei nostri dati e nel giudizio delle persone che la guidano, a partire dai nostri team tech. La convinzione che abbiamo dovuto rivedere riguarda la velocità. Oggi l’AI è una competenza centrale in ogni funzione, un cambiamento avvenuto molto più rapidamente di quanto avessimo previsto.

La vostra ricerca evidenzia che il 47% degli italiani intervistati considera la reputazione AI-first di un’azienda un fattore importante o decisivo nella scelta tra due offerte di lavoro simili. Ritiene che nei prossimi anni la capacità di utilizzare l’intelligenza artificiale diventerà una competenza professionale trasversale, paragonabile alla conoscenza dell’inglese o degli strumenti informatici, e quali conseguenze potrebbe avere questa trasformazione per chi non dispone delle opportunità o delle risorse necessarie per formarsi?

Sì, e il paragone è quello giusto. La competenza nell’AI sta seguendo lo stesso percorso dell’inglese o dei fogli di calcolo: nasce come elemento distintivo e diventa un requisito. Il fatto che il 47% degli italiani consideri la reputazione AI-first di un’azienda un fattore importante o decisivo nella scelta tra due offerte di lavoro simili dimostra che non si tratta più di una questione per specialisti e che i talenti stanno iniziando a scegliere i datori di lavoro anche su questa base. Lo vediamo con particolare chiarezza tra i talenti tech. Gli ingegneri e i data scientist che entrano nel nostro Tech Hub di Milano vogliono lavorare con gli strumenti di AI più avanzati su prodotti reali utilizzati da milioni di persone, e in un’azienda AI-first possono farlo. La conseguenza è che l’accesso conta moltissimo. Se la competenza diventa un requisito mentre la formazione resta un privilegio, il divario tra chi la possiede e chi no si allargherà anziché ridursi, e questo è un rischio tanto per la società quanto per i singoli. I datori di lavoro sono nella posizione migliore per evitarlo, perché possono offrire gli strumenti, il tempo e il contesto per imparare. Abbiamo visto in prima persona che le aziende che investono presto in questo ambito costruiscono un vantaggio reale nell’attrarre e trattenere i talenti, e che sono le persone che hanno l’opportunità di imparare a far funzionare l’AI. Siamo inoltre orgogliosi di aver ricevuto un International Business Award proprio per la nostra cultura AI-first.

All’interno di eDreams ODIGEO avete più che raddoppiato le ore annuali di formazione, passando da 48.933 a 99.335, estendendo l’utilizzo dell’intelligenza artificiale anche ai reparti non tecnologici e inserendo le relative competenze nella valutazione delle prestazioni dei dipendenti. Come funziona concretamente questo modello e attraverso quali criteri riuscite a distinguere un utilizzo realmente efficace della tecnologia da un’adozione puramente formale?

Nella pratica, il modello è costruito affinché l’AI faccia parte del modo in cui le persone lavorano, e non sia un corso a cui partecipare. Si basa su tre elementi. Ogni dipendente segue percorsi di apprendimento strutturati che coprono i fondamenti dell’AI, il prompt engineering e il pensiero critico necessario per validare ciò che l’AI produce. Gli strumenti sono integrati negli ambienti di lavoro quotidiani anziché trovarsi in un’applicazione separata; per i nostri team tech, compresi i nostri ingegneri a Milano, ciò significa avere strumenti di AI all’avanguardia per il codice e i dati integrati nel modo in cui progettano, scrivono, testano e rilasciano il software. Infine, l’applicazione dell’AI viene valutata nel ciclo di performance, il che la trasforma da facoltativa a richiesta. Quanto alla differenza tra un’adozione reale e una puramente formale, non misuriamo le ore completate ma i risultati, come ad esempio se un team ha cambiato il proprio modo di lavorare e se le persone usano gli strumenti spontaneamente perché li trovano utili. La nostra esperienza è che, quando l’adozione è reale, si vede in ciò che i team realizzano e nella soddisfazione dei viaggiatori che usano ciò che costruiscono.

Uno degli aspetti più interessanti della vostra strategia riguarda l’importanza attribuita al pensiero critico, non soltanto alla capacità di formulare istruzioni per i sistemi di intelligenza artificiale. In un contesto professionale nel quale le risposte generate dagli algoritmi diventano sempre più sofisticate e convincenti, come si insegna alle persone a riconoscere un errore, a mettere in discussione un risultato e a comprendere quando sia preferibile non affidarsi alla tecnologia?

È la parte della formazione sull’AI che considero più importante. Dodici anni di lavoro con questo approccio ci hanno insegnato che la padronanza non riguarda gli strumenti, che cambiano nel giro di pochi mesi, ma la strategia, il giudizio e la capacità di governarli: sapere quando usare l’AI, come guidarla e come verificare ciò che restituisce. Per i nostri ingegneri, compresi naturalmente quelli del Tech Hub di Milano, questo significa che nei nostri team più avanzati l’AI genera tutto il nuovo codice sotto il comando e la progettazione umana, mentre gli ingegneri definiscono l’architettura e la strategia, revisionano e testano ciò che produce e sono responsabili di ciò che viene rilasciato. Lavorare con strumenti all’avanguardia rende il giudizio dell’ingegnere più importante, non meno.

Per questo nella nostra formazione il pensiero critico ha lo stesso peso del prompting. Nella pratica, insegniamo alle persone a considerare un output dell’AI come una bozza e non come una risposta, a verificarlo con una fonte di cui si fidano e a essere più scettiche proprio quando una risposta è fluida e sicura, perché la fluidità non equivale all’accuratezza. Capire quando non affidarsi alla tecnologia deriva dalla stessa disciplina: più una decisione dipende dal contesto, dalle conseguenze o dalla comprensione umana, più deve restare nelle mani delle persone. In tutta l’azienda, dall’ingegneria al servizio clienti, gli output dell’AI sono generati sotto il comando umano e verificati da persone. Il giudizio resta ai nostri team; l’AI lo accelera.

I vostri dati aziendali indicano un aumento della produttività ingegneristica superiore al 47% su base annua, un numero di funzionalità rilasciate cinque volte maggiore e, contemporaneamente, una crescita del 10% della forza lavoro. Nel dibattito pubblico, tuttavia, l’intelligenza artificiale viene spesso associata alla sostituzione dei lavoratori: se un’azienda riesce a svolgere una quantità di lavoro molto maggiore grazie alla tecnologia, avrà ancora bisogno dello stesso numero di persone nel lungo periodo? Quali professioni del settore turistico ritiene saranno maggiormente trasformate dall’automazione e quali nuove competenze diventeranno indispensabili?

Vediamo l’AI soprattutto come un’occasione di sviluppo e un moltiplicatore per il nostro business. I nostri team sono molto più produttivi, con una produttività dell’ingegneria in aumento di oltre il 47% su base annua e cinque volte più funzionalità rilasciate, e abbiamo davanti a noi molte opportunità di crescita: nuovi prodotti, nuovi mercati e molti più abbonati. L’AI è ciò che ci permette di perseguirle tutte contemporaneamente. Il nostro organico è cresciuto in modo significativo negli ultimi anni e continua a crescere di pari passo con gli aumenti di produttività, e in Italia presso il nostro Tech Hub di Milano proseguono le assunzioni di professionisti tech che lavorano con strumenti di AI all’avanguardia fin dal primo giorno. Questi benefici arrivano direttamente ai nostri clienti: più funzionalità, più flessibilità e un servizio più rapido per gli abbonati Prime, ed è per questo che la soddisfazione dei nostri iscritti in Italia non è mai stata così alta. Questo significa che usiamo l’AI per ampliare ciò che possiamo fare, non per ridimensionarci. Quanto al settore, l’impatto varierà a seconda del tipo di attività, ma le competenze che diventeranno essenziali sono la strategia, il giudizio e il pensiero critico, la capacità di guidare e verificare l’AI e una solida padronanza dei dati. Ogni organizzazione seguirà il proprio percorso, ma quelle che sapranno unire la capacità tecnologica a persone in grado di guidarla ne usciranno vincenti.

Come l’intelligenza artificiale cambierà il futuro dei viaggi

Con l’arrivo di assistenti di intelligenza artificiale sempre più capaci di cercare, confrontare e prenotare direttamente voli, hotel e altri servizi, quale sarà il ruolo di piattaforme come eDreams nei prossimi anni? Il rischio è che i viaggiatori smettano progressivamente di utilizzare i tradizionali motori di ricerca e prenotazione, affidandosi a un unico assistente digitale, e come vi state preparando a questa possibile trasformazione del vostro stesso modello di business?

Ogni grande svolta tecnologica ha reso il viaggio più pervasivo e più facile da scoprire, prenotare e vivere, e l’AI conversazionale è l’ultima di queste ondate, oltre che un potente acceleratore per il nostro business. Un assistente può ispirare e informare, ma trasformare una conversazione in un viaggio reale richiede licenze, garanzie finanziarie, rapporti con i fornitori e un’assistenza attiva 24 ore su 24 che abbiamo costruito in due decenni. La fase di scoperta si può reinventare in pochi mesi; la capacità di dare concretezza al viaggio richiede decenni. Per questo consideriamo l’AI conversazionale una nuova interfaccia e un nuovo canale di acquisizione, e siamo più preparati della maggior parte dei player. Dodici anni di leadership nell’AI ci hanno dato una piattaforma che genera itinerari personalizzati e li combina con servizi flessibili e con i vantaggi di Prime, così i viaggiatori ottengono la comodità della tecnologia insieme alla tranquillità di sapere che l’assistenza c’è. È questa combinazione che i viaggiatori apprezzano davvero. Siamo già integrati in diversi ecosistemi di AI orizzontali, dove i viaggiatori effettuano ricerche in modo conversazionale e vengono poi reindirizzati alle nostre piattaforme per completare la prenotazione. L’assistente diventa un’ulteriore strada che porta a noi, con il nostro inventario, il nostro motore di prenotazione e la nostra competenza operativa a fare il lavoro dietro le quinte, e con il rapporto di fiducia che abbiamo costruito con i nostri abbonati.

Oggi utilizziamo l’intelligenza artificiale per confrontare le offerte e costruire itinerari personalizzati, ma nella maggior parte dei casi siamo ancora noi a dover prendere ogni singola decisione. Quanto siamo lontani da un sistema capace di organizzare autonomamente un intero viaggio, dalla scelta della destinazione alla prenotazione dei servizi, tenendo conto delle preferenze personali, del budget e degli eventuali imprevisti? Quali decisioni ritiene che debbano rimanere necessariamente nelle mani del viaggiatore?

Siamo più vicini di quanto si pensi. L’AI è già andata oltre il semplice suggerimento di opzioni, verso la composizione e la gestione di interi viaggi, e i sistemi agentici che prenotano, riprenotano e adattano un itinerario vengono già implementati oggi, non sono più solo teoria. È la direzione verso cui lavoriamo da dodici anni. Ciò che non verrà delegato è la parte che rende un viaggio degno di essere vissuto. Viaggiare è sempre stato un’esperienza umana fondamentale e, per quanto la tecnologia avanzi, le persone conserveranno la propria curiosità e l’ultima parola sulle decisioni che hanno un significato: dove andare, con chi, che tipo di viaggio si vuole fare. Ciò che i viaggiatori sono ben felici di delegare è lo stress: cercare il volo più economico, scartare le opzioni che non fanno al caso proprio, reinserire più volte le stesse preferenze. È questa la divisione che mi aspetto si consolidi: gli algoritmi si fanno carico delle fasi più stressanti, il viaggiatore mantiene la scelta. Il nostro approccio è AI-first ma sotto la guida dell’essere umano, e vale tanto per l’esperienza del cliente quanto per la nostra ingegneria. Ed è anche ciò su cui è costruito Prime: meno fatica, più flessibilità e l’ultima parola sempre al viaggiatore.

La personalizzazione rappresenta uno degli elementi centrali della vostra piattaforma, ma un algoritmo che conosce le nostre abitudini di viaggio potrebbe anche finire per proporci continuamente destinazioni, strutture ed esperienze simili a quelle che abbiamo già scelto. Come si può utilizzare l’intelligenza artificiale per ampliare le possibilità di scoperta anziché restringerle e quale ruolo dovrebbe avere la tecnologia nel suggerire un viaggio che non avremmo mai pensato di fare?

Il potenziale della tecnologia di aiutare a scoprire, anziché a uniformarsi, c’è sempre stato, e lo abbiamo visto funzionare. La nostra ricerca ha rilevato che il 33% degli italiani usa strumenti di AI proprio per scoprire destinazioni o esperienze che da solo non avrebbero trovato, con la quota più alta tra i 18-24enni. La voglia di scoperta c’è. Per noi personalizzazione non significa offrire sempre la stessa cosa. Significa essere un compagno di viaggio che capisce di cosa hai bisogno in un determinato momento, perché non abbiamo sempre bisogno delle stesse cose, e lo stesso vale per i viaggi. L’AI dovrebbe ampliare l’orizzonte di ogni viaggiatore con opzioni a cui non aveva pensato, compresi luoghi meno affollati o da visitare nel momento più adatto, lasciando sempre a lui la scelta. Un motore di raccomandazione che ti mostra solo altre versioni di ciò che hai già scelto non è personalizzazione. È ripetizione.

Se due persone cercano lo stesso volo, nella stessa data e per la stessa destinazione, potrebbero ricevere prezzi differenti in base al loro profilo, alle abitudini di acquisto o alla disponibilità economica stimata dall’intelligenza artificiale? Come distinguete la personalizzazione dell’offerta da una discriminazione di prezzo e quali garanzie offrite ai consumatori affinché possano comprendere come vengono selezionate e presentate le proposte che ricevono?

Per noi personalizzazione significa pertinenza. Dopo dodici anni di sviluppo di un’AI proprietaria, il nostro obiettivo è eliminare la frustrazione di elenchi infiniti, mostrando a ogni viaggiatore le opzioni, gli itinerari e i vantaggi più pertinenti in quel momento, lasciando sempre a lui la scelta finale. Il nostro business si basa su relazioni di lungo periodo, che a loro volta si fondano sulla fiducia, ed è questo a guidare il modo in cui usiamo l’AI. Un abbonamento funziona solo se le persone sentono di essere trattate in modo equo ogni volta che lo usano, e la misura migliore di questo è ciò che ci dicono i viaggiatori italiani: la soddisfazione dei nostri iscritti Prime in Italia è ai massimi storici ed è cresciuta costantemente negli ultimi cinque anni.

Immaginiamo un viaggiatore che abbia prenotato un volo intercontinentale e che, poche ore prima della partenza, debba affrontare una cancellazione, un cambio di programma o un problema con una coincidenza. Quali di queste situazioni possono già essere gestite efficacemente attraverso l’intelligenza artificiale e quali sviluppi tecnologici potrebbero cambiare concretamente l’esperienza del passeggero nei prossimi anni, soprattutto quando si trova all’estero e ha bisogno di assistenza immediata?

Quando un volo viene cancellato o si perde una coincidenza, automatizziamo la risposta affinché l’esperienza sia rapida e senza intoppi. I viaggiatori possono vedere le alternative direttamente nell’app, e la nostra AI vocale agentica gestisce il 90% dei contatti in entrata in cinque lingue, individuando fin dall’inizio della chiamata ciò di cui il viaggiatore ha effettivamente bisogno: questo ha ridotto di un terzo i trasferimenti tra reparti e migliorato del 15% la velocità di risoluzione. Per chi è bloccato all’estero non si tratta di metriche astratte: è la differenza tra spiegare la propria situazione una volta e doverla spiegare quattro volte. È il nostro investimento di oltre un decennio a renderlo possibile: un software di AI generico si può acquistare, l’esperienza operativa accumulata in contesti di viaggio complessi no. Il prossimo passo è passare dal risolvere all’anticipare. L’evoluzione naturale dell’AI agentica è un sistema che rileva una coincidenza compromessa prima del viaggiatore, individua le alternative realistiche in base a quel biglietto specifico, alle regole del fornitore e al resto dell’itinerario, e presenta una soluzione pronta da confermare anziché una coda in cui mettersi. La parte difficile non è mai stata la conversazione. È disporre dell’inventario, dei rapporti con i fornitori e del motore di prenotazione per poter agire.

Dopo anni nei quali l’esperienza turistica è stata fortemente influenzata dai social network, dalle recensioni online e dalla popolarità di determinate destinazioni, l’intelligenza artificiale potrebbe diventare il nuovo intermediario attraverso il quale scopriamo il mondo. Quali cambiamenti state già osservando nelle abitudini dei viaggiatori e quali tendenze ritiene caratterizzeranno i prossimi cinque anni, dalla scelta delle destinazioni alla durata dei soggiorni, fino al modo in cui le persone distribuiranno il proprio budget tra trasporti, alloggio ed esperienze?

Mi aspetto alcuni cambiamenti. Il primo, e il più potente, è già in corso: il vero concierge di viaggio. Le nostre capacità agentiche ci hanno permesso di passare da sistemi che rispondono a sistemi che agiscono. Oggi il nostro AI trip planner costruisce l’itinerario attorno a ogni viaggiatore, la nostra piattaforma completa la prenotazione in modo sicuro e il nostro servizio agentico se ne prende cura quando i piani cambiano, il tutto su un’unica piattaforma. Stiamo collegando questi elementi in un’unica esperienza di concierge, sulla piattaforma in cui si trovano già l’inventario, il motore di prenotazione e l’assistenza. Il secondo è una ridistribuzione del calendario: le classiche due settimane estive stanno lasciando il posto a viaggi distribuiti lungo tutto l’anno, con settembre che in Italia è ormai una stagione a sé. Il terzo, quello su cui insisterei, è che flessibilità e personalizzazione smettono di essere semplici funzionalità e diventano i criteri con cui si giudica il valore. I viaggiatori si chiederanno sempre più spesso se un viaggio può adattarsi alle loro circostanze e se è pensato su misura per loro, non solo quale sia la tariffa. Questo richiede tecnologia proprietaria, anni di dati accumulati e un business progettato fin dall’inizio per farlo, ed è per questo che è difficile da replicare in tempi brevi. Ciò che non cambierà è il desiderio di fondo: la domanda di viaggi cresce da oltre quarant’anni, a fronte di ogni tipo di crisi.

L’economia degli abbonamenti e il futuro di eDreams

Con il lancio di Prime nel 2017, eDreams ODIGEO ha introdotto il modello dell’abbonamento in un settore nel quale il consumatore era tradizionalmente abituato ad acquistare singoli servizi in occasione di ogni viaggio. Oggi il programma ha superato gli 8,1 milioni di membri, ma l’economia degli abbonamenti è entrata ormai in moltissimi aspetti della nostra vita e i consumatori stanno diventando sempre più attenti al numero di servizi ai quali aderiscono. Come si costruisce un abbonamento ai viaggi che continui a offrire un vantaggio concreto anche a chi parte soltanto una o due volte all’anno e quali elementi dovrebbero permettere al cliente di valutare con chiarezza se il costo del servizio è realmente giustificato dal risparmio e dai benefici ottenuti?

I migliori giudici del valore di Prime sono i nostri iscritti, e in Italia il loro verdetto è chiaro. La soddisfazione per Prime in Italia ha raggiunto il livello più alto mai registrato: il Net Promoter Score per le prenotazioni di alloggi Prime ha toccato quota 61 alla fine dello scorso anno, un livello classificato come eccellente secondo gli standard del settore, e gli abbonati Prime valutano la propria esperienza il 36% in più rispetto ai non abbonati. Questo divario si è ampliato costantemente negli ultimi cinque anni. La soddisfazione è cresciuta per tutti i nostri clienti man mano che la piattaforma migliorava, ma è cresciuta più rapidamente tra gli iscritti, perché ogni vantaggio che aggiungiamo è qualcosa che percepiscono direttamente.

Prime è pensato per offrire valore fin dal primo viaggio, non solo a chi viaggia spesso: prezzi riservati agli abbonati su voli, hotel, treni, pacchetti e noleggio auto, un valore iper-personalizzato e funzionalità di flessibilità uniche come Annulla per qualsiasi motivo e Price Freeze, che contano tanto per chi viaggia una volta l’anno quanto per chi viaggia ogni mese. Risponde direttamente a ciò che vogliono i viaggiatori italiani: il 54% afferma che oggi la flessibilità conta di più rispetto a cinque anni fa, ed è esattamente ciò che Prime è progettato per offrire. Oltre 8,1 milioni di persone nel mondo hanno scelto Prime, e il modo in cui ci guadagniamo la loro fiducia è lo stesso ovunque: rendendo il valore tangibile a ogni viaggio.

L’obiettivo dichiarato di eDreams ODIGEO è raggiungere 13 milioni di abbonati, sostenendo questa crescita attraverso gli investimenti nell’intelligenza artificiale e una maggiore personalizzazione dei servizi. Quali saranno le prossime trasformazioni del modello Prime e come immagina che cambierà il rapporto tra il viaggiatore e una piattaforma di prenotazione, passando da un servizio utilizzato occasionalmente a uno strumento che accompagna le persone nella pianificazione delle loro esperienze di viaggio?

Prime si sta espandendo rapidamente sia nei servizi sia a livello geografico. Abbiamo recentemente lanciato il programma in Messico, Argentina, Sudafrica e Polonia, ed esteso l’offerta al treno. Continueremo su entrambi i fronti, con nuovi mercati internazionali e nuovi segmenti di viaggio accanto a voli, alloggi, noleggio auto e treni, affinché un’unica membership copra l’intero viaggio e non solo una parte. Quanto alla relazione in sé, Prime è già un compagno di viaggio costante: è presente dalla prima idea fino al ritorno a casa, e la nostra piattaforma AI-first impara da ogni interazione; quindi, più un iscritto viaggia con noi, più l’esperienza diventa pertinente e personalizzata. È questo che ci porterà verso i 13 milioni di membri entro marzo 2030.

La visione di Dana Dunne: dalla tecnologia che risponde a quella che agisce

Lei guida un’azienda che ha scelto di investire nell’intelligenza artificiale quando questa tecnologia era ancora lontana dall’attenzione del grande pubblico e oggi si trova a prendere decisioni in un settore nel quale il cambiamento è diventato estremamente rapido. Se dovesse individuare una trasformazione destinata a modificare profondamente il nostro modo di lavorare o di viaggiare nei prossimi dieci anni, quale sceglierebbe e che cosa pensa che stiamo ancora sottovalutando delle sue conseguenze?

La trasformazione che sceglierei è il passaggio da software che rispondono a software che agiscono. Stiamo passando da sistemi che rispondono a una domanda a sistemi che eseguono un compito dall’inizio alla fine, e questo cambia la natura del lavoro e del viaggio allo stesso tempo. Ciò che credo stiamo ancora sottovalutando non è la capacità, ma la sua conseguenza sul giudizio. Man mano che questi sistemi diventano più capaci e più fluidi, la competenza rara non sarà usarli, ma capire quando sbagliano. È più difficile da insegnare del prompting, e più difficile da preservare all’interno di un’organizzazione, perché più un sistema diventa affidabile, meno le persone sono inclini a controllarlo. Dodici anni di lavoro con l’AI ci hanno insegnato che capacità e giudizio vanno costruiti insieme. La tecnologia sarà disponibile per tutti. Il giudizio no.