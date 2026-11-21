Dietro il suono dei grandi violini c’è il pau-brasil, un albero a rischio estinzione che ha dato il nome al Brasile. Ecco perché i suoi archetti valgono una fortuna.

Quando si pensa al Brasile, il legno non è certo uno dei primi elementi che vengono alla memoria. Eppure la sua importanza per questo Paese è tale che persino lo stesso nome, Brasil, dalla parola pau-brasil nome che indica l’albero Paubrasilia echinata. Il nome del Paese, dunque, deriva da questo albero.

Un legno unico per l’archetto

Il pau-brasil è noto nel mondo della liuteria con il nome di pernambuco. Da oltre due secoli rappresenta il materiale d’elezione per la costruzione degli archetti di violino, viola, violoncello e contrabbasso.

La sua superiorità agli altri tipi di legno non è questione di tradizione o di gusto estetico, ma di proprietà fisiche e acustiche senza eguali. Il pernambuco possiede infatti una densità elevata, un’elasticità straordinaria e, soprattutto, un basso coefficiente di smorzamento.

Questo significa che il legno dissipa pochissima energia vibratoria e restituisce all’archetto una risposta immediata, precisa e ricca di sfumature. È questa combinazione a consentire ai musicisti quei movimenti tecnici – i cosiddetti “colpi d’arco” – che con altri materiali risultano meno efficaci.

La velocità di propagazione del suono lungo le fibre, utilizzata dagli archettai per selezionare il legno, è il parametro che meglio riassume la qualità di una bacchetta: più è alta, più l’archetto è “scattante” e capace di far emergere l’intera gamma armonica dello strumento.

Le restrizioni in vigore

La specie, tuttavia, è in pericolo di estinzione. Si stima che circa l’84% del pernambuco selvatico sia già scomparso. Per questo, dal 2007, il legno è tutelato dalla CITES (Convenzione di Washington).

Nel 2025 il Brasile ha chiesto un inasprimento delle misure, proponendo il passaggio dalla Appendice II alla Appendice I, che avrebbe di fatto vietato il commercio e il trasporto di tutti gli archetti in pernambuco, compresi quelli storici e già in uso.

Dopo una lunga mobilitazione internazionale, la COP20 di Samarcanda (dicembre 2025) ha raggiunto un compromesso: il pernambuco resta in Appendice II, ma con una disciplina rafforzata.

Le nuove regole prevedono il divieto di raccolta di nuovo legno da foreste naturali (mentre resta consentito l’uso di legno proveniente da piantagioni e di quello raccolto prima del 2007, adeguatamente documentato) e, soprattutto, l’esenzione dalle certificazioni CITES per i trasporti non commerciali degli archetti da parte dei musicisti.

In altre parole, un violinista può continuare a viaggiare con il proprio archetto senza l’incubo di permessi sproporzionati, mentre il commercio internazionale del legno grezzo e dei semilavorati rimane strettamente controllato.

Il prezzo

Sul mercato, il costo di un archetto in pernambuco varia enormemente in funzione della qualità del legno, della maestria dell’artigiano e dello stato di conservazione.

Si parte da poche centinaia di euro per archetti di studio o di fascia intermedia (con esempi intorno ai 150–300 € per modelli base, fino a circa 600–1.000 € per strumenti di buona liuteria).

Tuttavia, per gli archetti di alta scuola – in particolare quelli firmati da maestri archettai storici o contemporanei di fama – i prezzi possono raggiungere e superare i 25.000 euro quando venduti in Europa o negli Stati Uniti.

A incidere sul valore è anche la scarsità crescente della materia prima: con le nuove restrizioni sulla raccolta selvatica, il legno di pernambuco di origine legale e di qualità superiore è destinato a diventare un bene sempre più raro e conteso.