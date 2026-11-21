C’è qualcosa di quasi poetico e un po’ inquietante nel modo in cui le stelle morte continuano a lasciare tracce di sé. Due scoperte recenti, entrambe pubblicate su Nature Astronomy, ce lo ricordano con precisione quasi chirurgica.

La prima arriva da oltre 5.000 anni luce. Un team dell’International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR), guidato da Sam McSweeney, ha intercettato un sistema binario chiamato GPM J071507−114153 che ha al suo interno una nana bianca – il nucleo è densissimo e caldissimoed è rimasto dopo la morte di una stella di massa simile al Sole – che orbita intorno a una stella di tipo G, quindi molto simile al nostro Sole.

La coppia completa un’orbita in circa 1,3 giorni.

La nana bianca ruota su se stessa ogni 7,9 minuti e, proprio con quella cadenza, emette impulsi radio. È la prima volta che si osserva questo tipo di segnali – i cosiddetti long-period transients – provenire da una nana bianca legata a una stella simile al Sole, e non a una nana rossa più piccola, molto più naturale e anzi accade in tutti gli altri casi.

Gli impulsi sono così chiari da permettere di seguire il movimento della nana bianca e, soprattutto, di “ascoltare” l’attività magnetica della compagna: brillamenti e strutture di plasma a migliaia di anni luce di distanza. Come se la stella morta fosse diventata una sonda.

La seconda scoperta parla un linguaggio diverso, ma altrettanto sorprendente. Il gruppo guidato da Nicola Pietro Gentile Fusillo, docente di Astronomia all’Università di Trieste e associato all’INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste, ha osservato la nana bianca WD J1328−1450, a circa 1.600 anni luce da noi. Attorno a essa non c’è il classico unico disco di detriti gassosi che gli astronomi si aspettano in questi sistemi. Ce ne sono due, concentrici, separati da una zona praticamente priva di gas.

L’anello interno si estende tra circa 100.000 e 240.000 chilometri dalla stella, quello esterno da 375.000 chilometri fino a oltre 1,3 milioni. La struttura è stabile da almeno due anni. La composizione chimica è diversa tra i due anelli (uno più ricco di magnesio, l’altro di calcio), un indizio che il materiale proviene da corpi distinti. Gli autori suggeriscono che due planetesimi – piccoli corpi celesti composti da roccia, ghiaccio o metallo, che si uniscono per formare I pianeti – sopravvissuti – uno di dimensioni asteroidali, l’altro potenzialmente grande quanto Plutone o la Luna – stiano ancora alimentando e modellando i due anelli. Non li vediamo direttamente, ma la loro firma è scritta nel gas.

Due storie, due nane bianche, due modi diversi di continuare a esistere dopo la morte. Una parla a ritmo regolare attraverso le onde radio. L’altra tiene ancora intorno a sé i resti, ordinati e separati, di un sistema planetario che non si è arreso del tutto.Entrambe sono storie che ci raccontano come potrebbe essere il nostro sistema solare quando il Sole smetterà di brillare e diventerà anch’esso una nana bianca. Certo, dovremo aspettare più di 5 miliardi di anni, quindi noi non saremo qui per vederlo ed è il motivo per cui guardiamo il futuro attraverso gli occhi degli scienziati.