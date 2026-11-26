Un servitore dello Stato divorato da quello stesso Stato che ha difeso per decenni. In questa intervista con Francesco Borgonovo, Maurizio Belpietro ricostruisce la parabola di Gianni De Gennaro, dalla nascita della Dia con Falcone fino ai vertici di Polizia e servizi segreti, per spiegare perché il suo suicidio sia un gesto di protesta e non di cedimento.

Una valutazione sull’abuso della carcerazione preventiva, sulle inchieste riaperte dopo trent’anni e sul silenzio della politica di fronte a chi vede la propria reputazione distrutta prima ancora di un processo.