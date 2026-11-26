Ci sono band che diventano il simbolo di un’epoca e musicisti che, pur senza occupare sempre il centro della scena, ne definiscono il suono. Andy Taylor apparteneva a questa seconda, preziosa categoria. Con la sua chitarra, il suo carattere deciso e un’attitudine profondamente rock, contribuì a dare ai Duran Duran quella combinazione di eleganza, energia e irriverenza che li avrebbe resi protagonisti assoluti della stagione new wave.

Andy Taylor è morto il 23 novembre 2026, a 65 anni, nella sua casa, circondato dalla famiglia. La notizia è stata annunciata due giorni dopo dalla moglie Tracey e dai suoi compagni di avventura. Da tempo combatteva contro un tumore alla prostata metastatico, una malattia della quale aveva parlato pubblicamente nel 2022, quando i Duran Duran erano stati accolti nella Rock & Roll Hall of Fame.

Nato nel 1961 a Tynemouth, nel nord-est dell’Inghilterra, Taylor aveva trovato nella chitarra la propria strada fin da giovanissimo. Il suo percorso lo portò a Birmingham, dove nel 1980 entrò nei Duran Duran, formazione che stava costruendo un’identità musicale originale, sospesa tra rock, pop elettronico, suggestioni glam e cultura new romantic.

La sua presenza fu determinante. In un gruppo nel quale sintetizzatori, immagine e melodia avevano un ruolo centrale, Andy rappresentava il legame più diretto con la tradizione del rock. La sua chitarra non era un semplice accompagnamento: aggiungeva tensione, spigoli, dinamismo. Era l’elemento che impediva alla raffinatezza pop dei Duran Duran di diventare troppo levigata.

Con lui in formazione arrivarono gli anni della consacrazione internazionale. Album come Rio e Seven and the Ragged Tiger segnarono una stagione irripetibile, accompagnata da canzoni entrate stabilmente nella memoria collettiva: Hungry Like the Wolf, Rio, Girls on Film, The Reflex. Brani nei quali il contributo chitarristico di Taylor dialogava con le tastiere di Nick Rhodes, il basso di John Taylor, la batteria di Roger Taylor e la voce inconfondibile di Simon Le Bon.

Erano gli anni di MTV, dei videoclip diventati parte integrante del linguaggio musicale, delle immagini che viaggiavano insieme alle canzoni. I Duran Duran interpretarono quel momento con una capacità rara, diventando una delle band più rappresentative della cultura pop internazionale. Andy Taylor ne fu uno degli architetti sonori, portando sul palco e in studio un’energia che contrastava felicemente con l’estetica sofisticata del gruppo.

Ma la sua storia non fu soltanto quella di un successo collettivo. Nel 1985 partecipò al progetto Power Station, insieme a John Taylor e al cantante Robert Palmer, un’esperienza che gli consentì di esplorare un rock più muscolare e diretto. L’anno successivo lasciò i Duran Duran, scegliendo di seguire una strada personale. Nel 1987 pubblicò Thunder, il suo primo album solista, confermando una vocazione musicale che non si era mai esaurita dentro i confini della band.

Il rapporto con i Duran Duran, tuttavia, non si interruppe definitivamente. Dopo una prima riapparizione negli anni Novanta, Taylor tornò a condividere il percorso del gruppo nei primi anni Duemila. La reunion della formazione originale portò al disco Astronaut, pubblicato nel 2004. Nel 2006 arrivò un nuovo addio, questa volta definitivo.

Non fu una carriera lineare, né priva di contrasti. Ma forse proprio questa indipendenza, questa difficoltà ad accettare compromessi, racconta molto dell’uomo e del musicista. Andy Taylor non era soltanto uno dei cinque volti di una delle band più fotografate degli anni Ottanta: era un chitarrista con una precisa identità, capace di muoversi tra pop, hard rock e new wave senza perdere la propria impronta.

Nel 2022, quando i Duran Duran entrarono nella Rock & Roll Hall of Fame, la malattia gli impedì di partecipare alla cerimonia. In una lettera letta durante la serata, fece arrivare ai compagni il proprio affetto e l’orgoglio per il cammino condiviso. Fu un momento particolarmente intenso, perché riportò al centro non soltanto il successo della band, ma il legame umano costruito negli anni.

La moglie Tracey, nel messaggio diffuso dopo la sua morte, lo ha ricordato soprattutto come marito, padre e nonno, sottolineando quanto la famiglia fosse sempre stata il suo punto fermo. I compagni dei Duran Duran hanno invece ricordato il fuoco, la personalità e quell’atteggiamento ironico e poco incline alle convenzioni che aveva contribuito a rendere speciale il loro suono.

Riascoltare oggi Rio o Hungry Like the Wolf significa ritrovare anche la sua presenza. Non necessariamente attraverso un assolo destinato a rubare la scena, ma in quella trama di chitarre che dà corpo alle canzoni, le rende più vive, più nervose, più rock.

Andy Taylor lascia un’eredità che va oltre i dischi e le classifiche. Appartiene a una generazione di musicisti che ha saputo trasformare la contaminazione tra generi in un linguaggio nuovo, contribuendo a ridefinire il rapporto tra rock, pop e immagine. La sua chitarra ha attraversato un’epoca, ma non è rimasta prigioniera di quegli anni.

Perché certe canzoni non invecchiano. E dentro quelle canzoni, da oggi, c’è anche il ricordo di Andy Taylor.