Ansia, depressione, sovrappeso e diabete: le nuove generazioni mostrano segnali di salute peggiori rispetto ai genitori alla stessa età. Uno studio britannico lancia l’allarme sulla deriva generazionale e riaccende il dibattito sulla prevenzione.

Non è detto che i giovani di oggi vivranno meno dei loro genitori. Ma potrebbero trascorrere molti più anni in cattive condizioni di salute, anche a causa della salute mentale. È il paradosso della longevità contemporanea: mentre la medicina allunga la vita e aumenta le possibilità di curare malattie un tempo difficilmente gestibili, alcuni indicatori raccontano una storia diversa per chi è nato negli ultimi venticinque anni. Ansia, disagio psicologico, sovrappeso e diabete compaiono prima, ridisegnando il profilo di salute delle nuove generazioni.

Gli studiosi hanno dato un nome a questa tendenza: generational health drift, letteralmente deriva generazionale della salute. Una revisione scientifica pubblicata sulla rivista Population Studies e condotta da ricercatori della University College London, del King’s College London e dell’Università di Oxford documenta un peggioramento di diversi indicatori di salute fisica e mentale nelle generazioni più recenti. Il dato più preoccupante riguarda il disagio psicologico, che emerge sempre più precocemente. Ma non è l’unico segnale. Anche sovrappeso, obesità infantile e diabete contribuiscono a delineare un quadro meno favorevole rispetto a quello delle generazioni precedenti. Una tendenza che interessa anche l’Italia e che riporta al centro una domanda: stiamo davvero costruendo una società destinata a vivere più a lungo, ma in condizioni di salute peggiori?

Per affrontare questa sfida, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) lancia a Napoli The Longevity Village, un progetto che porterà screening e controlli gratuiti nelle piazze italiane, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione a tutte le età.

La salute arretra tra le generazioni

La ricerca pubblicata su Population Studies ha preso in esame 51 studi basati su coorti di nascita britanniche, con dati raccolti fino a giugno 2024. Il campione complessivo supera le 86 mila persone e comprende individui nati tra il 1946 e il 2002. I ricercatori hanno confrontato baby boomer, Generazione X, Millennial e Generazione Z, osservandone le condizioni di salute nelle stesse fasi della vita.

Il risultato è significativo: per diversi parametri, le generazioni più recenti presentano condizioni peggiori rispetto a quelle precedenti. Tra gli indicatori più evidenti ci sono i problemi di salute mentale e i tassi di sovrappeso e obesità infantile, che tendono a manifestarsi prima.

Anche il diabete mostra un andamento preoccupante. Nella mezza età, tra i 44 e i 48 anni, la sua diffusione è passata dal 3,1 per cento tra i baby boomer al 5,9 per cento nella Generazione X. Quasi un raddoppio.

Un altro dato riguarda la soddisfazione di vita. Secondo i numeri richiamati dalla SIGG, il valore è passato dal 31 per cento tra i nati negli anni Settanta al 20,9 per cento tra quelli nati intorno al 1990. Un indicatore che non equivale a una diagnosi di depressione, ma che segnala una differenza nel benessere soggettivo.

Ansia e depressione, il nuovo allarme

Tra gli aspetti più delicati della deriva generazionale della salute c’è il peggioramento del benessere psicologico. Ansia, sintomi depressivi e stress persistente non incidono soltanto sulla qualità della vita quotidiana, ma possono accompagnarsi a difficoltà nel mantenere abitudini salutari, nella gestione delle relazioni, nel sonno e nell’attività fisica. Il loro impatto, quindi, non si esaurisce nella sfera emotiva, ma può riflettersi anche sulle condizioni fisiche.

Il rapporto tra disagio psicologico e malattie croniche è complesso. La depressione non provoca automaticamente una patologia cardiovascolare, così come l’ansia non conduce necessariamente al diabete. Tuttavia, quando il disagio si associa ad altri fattori di rischio, può contribuire a una maggiore vulnerabilità. «Il disagio psichico emerge come uno dei fattori che compromettono direttamente la longevità in salute dei giovani, concorrendo a peggiorare le condizioni fisiche e ad aumentare la vulnerabilità alle malattie croniche e gli anni vissuti in cattive condizioni di salute», osserva Dario Leosco, presidente della SIGG e ordinario di Geriatria all’Università Federico II di Napoli.

Il problema è particolarmente rilevante durante l’adolescenza e la prima età adulta, quando si consolidano comportamenti e abitudini destinati a influenzare la salute per molti anni. Un disagio che compare precocemente e non viene riconosciuto può avere ripercussioni anche sul lungo periodo. Per questo, sottolinea Leosco, il peggioramento del benessere psicologico dei giovani deve essere considerato un vero campanello d’allarme per il loro futuro.

Anche i dati italiani confermano che la salute mentale dei giovani è un tema di sanità pubblica. Il Rapporto sulla salute mentale 2024 del Ministero della Salute, pubblicato nel 2025, registra 272.497 persone entrate per la prima volta in contatto con i Dipartimenti di salute mentale. Nella fascia tra i 18 e i 24 anni si osservano tassi di nuovi accessi particolarmente elevati. Sono dati che descrivono la domanda di assistenza ai servizi pubblici, non la diffusione complessiva dei disturbi nella popolazione, ma rappresentano un segnale importante.

La prevenzione scende in piazza

È in questa prospettiva che nasce The Longevity Village, il progetto promosso dalla SIGG insieme all’Università degli Studi di Napoli Federico II, all’Università Cattolica di Roma, all’Università di Firenze e all’Università di Milano-Bicocca. La prima tappa è a Napoli il 26 e 27 novembre 2026, in occasione del 71° Congresso nazionale SIGG. Nel 2027 e 2028 l’iniziativa raggiungerà altre 21 piazze italiane.

L’obiettivo è portare la medicina di prossimità fuori dagli ospedali e dagli ambulatori, avvicinando i controlli anche a chi normalmente non si sottopone a screening periodici. Il progetto prevede valutazioni gratuite in dodici aree di salute.

Si va dalla prevenzione vaccinale alla salute cardiovascolare e metabolica, dalla salute dell’osso a quella della pelle. Sono previsti controlli anche per sonno, capacità fisica, udito, vista, nutrizione, funzioni cognitive, area socio-emozionale e salute sessuale. Il percorso comprende inoltre la salute percepita e il rapporto con le tecnologie digitali.

Tra gli accertamenti figurano il controllo della glicemia e del colesterolo e l’ecodoppler delle carotidi. Il cittadino compila inizialmente un questionario e, in base alle risposte, può ricevere direttamente la restituzione dei risultati oppure essere indirizzato agli approfondimenti nelle singole aree di screening.

Non si tratta di sostituire la medicina territoriale o di formulare diagnosi complete attraverso un appuntamento in piazza. L’obiettivo è individuare possibili segnali di rischio e fornire indicazioni concrete per migliorare gli stili di vita.

La sfida, in definitiva, è culturale prima ancora che sanitaria. La salute della vecchiaia si costruisce molto prima che compaiano i primi segni dell’invecchiamento. E se ansia, depressione, obesità e diabete stanno anticipando la loro comparsa, la prevenzione non può più essere considerata una questione riservata agli anziani.