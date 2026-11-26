Non eravamo morti a metà ottobre nella settimana delle quattro sconfitte su quattro in Champions League. Non siamo dei fenomeni adesso che abbiamo messo in finale 8 vittorie nelle successive 12 partite più due pareggi scintillanti di Napoli e Roma in casa di Manchester City e Psg. L’avventura delle italiane nella coppa che più conta nel Vecchio Continente sta prendendo una fisionomia diversa. Siamo in corsa per il quattro su quattro con un paio di fiches da giocare sul tavolo della qualificazione diretta agli ottavi di finale: il Como sta scrivendo la storia, l’Inter risale prepotentemente, Roma e Napoli hanno messo tasselli solidi su cui costruire il finale della fase a campionato.

Partiamo da Parigi dove i giallorossi hanno incantato. Lo stesso Luis Enrique alla fine ha ammesso di aver vissuto un serata complicata contro la Roma che Gasperini ha dotato di una mentalità vincente e che sta imparando dai propri errori. Con Real Madrid e Manchester United si era fatta rimontare subendo dolorose sconfitte, questa volta ha rimontato i parigini e ha tenuto testa fino all’ultimo istante della sfida dando l’impressione di voler vincere senza accontentarsi di un pareggio che fa curriculum.

Malen ha lasciato il segno, seppure solo su rigore, anche in Europa. L’immagine più significativa sono le continue proiezioni di Hermoso – uno dei tre pilastri della difesa del Gasp – nell’area avversaria: mentalità di chi sa come si gettano le basi per le imprese internazionali. Questa Roma assomiglia per molti versi all’Atalanta trascinata alla storica Europa League di Dublino con in più maggiore qualità.

L’Inter ha fatto quello che doveva: tre punti. Il progetto di provare a riagguantare un posto nelle magnifiche otto è ancora in piedi con una serie di buone notizie e qualche ombra. Lo Stoccarda ha creato grattacapi all’inizio e nel cuore della ripresa, gettando nel panico in alcuni momenti una fase difensiva ancora convalescente dalle botte di Bergamo. In ogni caso, terzo clean sheet consecutivo in Champions League.

Il migliore di serata è stato Pio Esposito, la cui crescita è verticale in questo autunno da titolare. Ma l’altra buona notizia per Chivu è il ritorno di Lautaro Martinez che ha messo in ghiaccio la vittoria e si è confermato leader anche se solo confinato negli ultimi venti minuti. Il tecnico romeno ha problemi di infortuni concentrati in pochi e determinanti ruoli ma non ha tempo per gli alibi. A Dortmund tra due settimane giocherà per vincere perché significherebbe fare un passo deciso verso gli ottavi di finale.