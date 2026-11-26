Musetti batte Seonchang Hong ma Cobolli è sconfitto da Kwon-Soon woo. Decisivo il punto realizzato da Vavassori e Berrettini

E’ finita quasi a mezzanotte la maratona di Italia-Corea del Sud con gli azzurri che si qualificano per le semifinali dove incontreranno la Repubblica Ceca grazie alla vittoria del doppio composto da Matteo Berrettini e Andrea Vavassori che ha battuto in due set la coppia coreana Chung-Kwon. Due tie-break ci danno il successo, il secondo sembra infinito e lo vinciamo 13-11 con Vavassori che diventa il protagonista assoluto mentre Berettini commette molto errori. Pericolo scampato dopo la vittoria di Musetti e l’imprevista e imprevedibile sconfitta di Cobolli, il punto decisivo arriva dal doppio.

Musetti in due set

Lorenzo ha giocato una partita solida contro Seongchan Hong vincendo 6-0, 7-6, un punteggio strano in una partita nella quale il coreano ci ha messo parecchio a entrare in partita, poi ha impegnato l’azzurro che ha evitato però di andare al terzo set imponendosi al tie-break. Il carrarino forse si era illuso di poter domare facilmente l’avversario che invece nel secondo set ha lottato come un leone ma alla fine Musetti ha dato il primo punto all’Italia.

Cobolli che succede

Un’altra brutta prestazione di Flavio Cobolli dopo quelle viste a Torino in occasione delle Atp Finals. È ancora un tie-break del terzo set a determinare l’umore dell’azzurro, stracolmo di felicità lo scorso anno in semifinale contro Bergs e pieno di rimpianti quest’anno contro Kwon Soon-woo. Addirittura sono due i tie-break che il coreano, ex n. 52 ATP e in versione biondo platino, vince contro l’azzurro, sempre costretto a inseguire nel terzo set. Cobolli vince 6-3 il primo set, ma poi si innervosisce perchè il coreano sbaglia pochissimo e spara colpi fortissimi e pur rimanendo in equilibrio Flavio perde due tie-break e lascia il punto ai coreani.