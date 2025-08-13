Contro il super caldo, ghiaccioli per gli animali al Bioparco di Roma

La settimana di Ferragosto nella morsa del caldo. Torna a farsi rovente l’estate per via del ritorno dell’anticiclone africano Caronte. In tutta Italia le temperature sono salite fino a toccare, solo a Roma, quota 40 gradi nelle ore piu’ calde. Per questo motivo il Bioparco della Capitale ha previsto la distribuzione di ghiaccioli per gli animali ospitati al suo interno. Foche, lontre, tigri di Sumatra, lemuri e tutte le altre specie avranno la possibilita’ di refrigerarsi grazie a degli speciali ghiaccioli a base di frutta, carne e pesce. “Non e’ il primo anno che si registrano queste temperature. Abbiamo visto che non ci sono problemi gravi o sofferenze con i nostri animali”, tranquillizza il responsabile zoologico del Bioparco, Yitzhak Yadid. La maggioranza degli animali ospitati all’interno del bioparco di Roma, “riescono a sopportare il caldo meglio dell’uomo”. Nonostante tutto, pero’, la struttura prevede la distribuzione di ghiaccioli con all’interno proprio frutta, carne o pesce.