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Arsenal di nuovo campione in Premier League dopo 22 anni, notte di festa a Londra

Giovanni Capuano
Giovanni Capuano
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Pub esauriti, cori fino all’alba, giocatori fotografati fuori dallo stadio alle cinque di mattina: Londra nord ha vissuto una notte di festa che mancava da ventidue anni. Eberechi Eze ha immortalato il momento su Instagram insieme a Declan Rice, Bukayo Saka e Jurrien Timber, tutti e quattro davanti all’Emirates Stadium a notte fonda. Al centro di allenamento del club giocatori e staff avevano già ballato e cantato per ore: “Campioni, Ole Ole Ole”. Il motivo è storico: l’Arsenal ha vinto la Premier League per la prima volta dal 2004, anno degli Invincibili. La matematica ha sorriso ai Gunners ieri sera, quando il Manchester City di Guardiola non è andato oltre il pareggio a Bournemouth (fonte Ansa Video).

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