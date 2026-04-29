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25 aprile, il momento degli spari a Roma ripreso dalle telecamere di videosorveglianza

Giovanni Capuano
Giovanni Capuano
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E’ stato incastrato dalle telecamere Eithan Bondì, il ventunenne accusato di aver sparato con una softair contro due iscritti all’Anpi il 25 aprile al termine del corteo a Roma. Attraverso i frame estrapolati dai numerosi strumenti di videosorveglianza in dotazione al Campidoglio e alla questura capitolina gli investigatori sono riusciti a risalire al modello dello scooter e a estrapolare i dati parziali della targa del motoveicolo. Sono così risaliti all’intestatario e utilizzatore del mezzo. Bondì è accusato di tentato omicidio, porto e detenzione di armi illegale. E’ stato trasferito nel carcere di Regina Coeli in attesa che la procura chieda la convalida del fermo e il gip fissi l’interrogatorio. Nell’abitazione del giovane sarebbero stati trovati e sequestrati alcuni coltelli. Secondo quanto si apprende, l’arma non è stata scovata ma il giovane avrebbe ammesso le sue responsabilità. Fonte: ufficio stampa polizia (fonte Ansa Video).

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