25 aprile, il momento degli spari a Roma ripreso dalle telecamere di videosorveglianza

E’ stato incastrato dalle telecamere Eithan Bondì, il ventunenne accusato di aver sparato con una softair contro due iscritti all’Anpi il 25 aprile al termine del corteo a Roma. Attraverso i frame estrapolati dai numerosi strumenti di videosorveglianza in dotazione al Campidoglio e alla questura capitolina gli investigatori sono riusciti a risalire al modello dello scooter e a estrapolare i dati parziali della targa del motoveicolo. Sono così risaliti all’intestatario e utilizzatore del mezzo. Bondì è accusato di tentato omicidio, porto e detenzione di armi illegale. E’ stato trasferito nel carcere di Regina Coeli in attesa che la procura chieda la convalida del fermo e il gip fissi l’interrogatorio. Nell’abitazione del giovane sarebbero stati trovati e sequestrati alcuni coltelli. Secondo quanto si apprende, l’arma non è stata scovata ma il giovane avrebbe ammesso le sue responsabilità. Fonte: ufficio stampa polizia (fonte Ansa Video).