Tifosi del Napoli in strada accalcati dopo la vittoria, è polemica

I tifosi del Napoli in festa dopo la vittoria della Coppa Italia. L'assembramento, che si è creato dopo che la gente si è riversata in strada per festeggiare il successo della squadra, ha creato non poche polemiche per via del rischio di nuovi focolai del virus. "Sciagurati!", li ha definiti Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), intervistato durante la trasmissione Agorà su Rai 3.

