USA, migranti frustati dagli agenti al confine con il Messico | video

Immagini scioccanti quelle provenienti dal confine tra Messico e Stati Uniti, dove alcuni agenti della frontiera a cavallo hanno usato delle fruste per disperdere i migranti giunti sul posto per chiedere asilo. "Orribile da vedere", ha commentata la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. "Ho visto alcune delle immagini, non ho il contesto completo, ma non riesco a immaginare quale contesto lo renderebbe appropriato", ha detto. "La gente, ha proseguito, è comprensibilmente offesa dalla possibilità che le forze dell'ordine usino le fruste o oggetti simili contro i migranti."

