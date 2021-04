Roma, scontri tra polizia e ristoratori in piazza Montecitorio | video

Tensioni e scontri in piazza Montecitorio, dove si è svolta ieri la protesta dei ristoratori sull'emergenza chiusure per il Covid. La situazione è rapidamente degenerata e si è arrivati più volte ad uno scontro tra manifestanti e forze dell'ordine, con lancio di fumogeni e altri oggetti. Sarebbero due gli agenti rimasti feriti, uno dei quali medicato sul posto e trasportato in ospedale. Come si evince dalle immagini, in molti non indossavano la mascherina.

