La Roma vola in finale di Conference League: il boato dello stadio | Video

La Roma ha battuto il Leicester per 1-0 nel match di ritorno delle semifinali UEFA Europa Conference League. La squadra giallo rossa vola dunque in finale, grazie al gol segnato da Tammy Abraham all’undicesimo del primo tempo, di fronte a 70 mila spettatori. La finale si giocherà il prossimo 25 maggio nella nuova Arena Kombëtare di Tirana, in Albania, dove la Roma competerà contro gli olandesi del Feyenoord per il trofeo.

