Roma, stormi di uccelli sulla capitale: si cerca di allontanarli con altoparlanti e versi di rapaci | Video

Immagini a dir poco singolari quelle provenienti dal cuore della città eterna. Un gruppo di persone vestite di bianco incappucciate hanno passeggiato per i Fori imperiali a passo svelto, portando con sé dei grossi altoparlanti, dai quali è stato diffuso il verso dei rapaci, usato per spaventare il grosso stormo di uccelli che in questi giorni sta sorvolando la zona. La scena ha divertito molto gli utenti del web che si sono lasciati andare ad alcuni commenti ironici, tra riferimenti a grandi film cult come Ghostbusters e Jumanji fino ad arrivare quelli riguardanti la presenza di grossi cinghiali volanti.

