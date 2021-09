Roma, esplode palazzina di 3 piani: almeno tre i feriti | video

A causa di una forte esplosione, divampata molto probabilmente per una fuga di gas, una palazzina di tre piani è crollata questa mattina in via via Atteone tra Torre Angela e Tor Bella Monaca a Roma. Il proprietario dell'appartamento, un uomo di 67 anni, è rimasto ustionato e trasportato all'ospedale Sant'Eugenio: "Mi sono preso il caffè, acceso una sigaretta ed è esploso tutto", ha raccontato l'uomo ai vigili del fuoco che l'hanno salvato. Al momento, sarebbero almeno 3 le persone rimaste ferite.

Guarda tutti i video

Macedonia-incendioMacedonia del Nord, ospedale Covid in fiamme: almeno 14 vittime | video Sarebbero almeno 14 le vittime dell'incendio che ha colpito l'ospedale Covid di ...

Crolla una casa a Pontremoli: ritrovato tra le macerie il corpo di u anziano | video Il corpo senza vita di un 88enne è stato ritrovato ieri sotto ...