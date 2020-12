Diversi i danni registrati a Roma a causa del maltempo, tra cui la piena del Tevere. Un clochard, che aveva il suo giaciglio fra le arcate di Ponte Milvio, è rimasto bloccato dall'acqua alta del fiume. Nel video si vede un vigile del fuoco sommozzatore che si cala per aiutare l'uomo. È stato portato in salvo e ricoverato in ospedale.

