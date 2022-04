Bologna-Inter, la clamorosa papera di Radu | Video

Un errore clamoroso quello commesso dal portiere Ionut Radu all'82' di Inter-Bologna che liscia incredibilmente il pallone in un rinvio, regalando il gol di Vittoria a Sansone. Una mossa che potrebbe di fatto costare molto cara all'Inter allontanandola definitivamente dalla possibilità di vincere il campionato. Al triplice fischio, i compagni di squadra si sono stretti attorno al portiere visibilmente scosso per quanto accaduto in campo.

Credits Serie A

Guarda tutti i video





Juve-Inter 0-1, il rigore di Calhanoglu dopo il gol annullato | Video Con un calcio di rigore di Calhanoglu al 50' del primo tempo, ...

Juventus-Inter: la clamorosa simulazione di Vlahovic | Video È accaduto durante la partita del derby Juventus-Inter di domenica scorsa: Danilo ...