Calcio, la rabbia di Allegri dopo Juve-Milan: «e questi vogliono giocare nella Juve...» | video

La Juve rinuncia ancora una volta al podio, dopo il pareggio di ieri sera con il Milan. Alla fine del match, l'allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, non è riuscito a trattenere la rabbia. Il video del suo sfogo, al rientro negli spogliatoi, è diventato in poche ore virale. "Porca tr***. E poi vogliono giocare nella Juve" sono le parole urlate da Allegri in un video immortalato da un tifoso alla fine della partita.

