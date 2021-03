La protesta dei tassisti, centinaia di auto bianche sfilano a suon di clacson | video

Un lungo corteo di taxi ha preso il via questa mattina da diverse città italiane, sfilando a suon di clacson per manifestare contro le misure del governo Draghi. I tassisti lamentano la mancanza dei ristori, nonostante i continui solleciti ed un anno fiscale in bianco. Quella dei tassisti è solo una delle tante manifestazioni di protesta che sono andate in scena oggi in tutta Italia: nel pomeriggio, anche i commercianti e i docenti si sono uniti ai cori di protesta contro le limitazioni introdotte per cercare di contenere la diffusione del Coronavirus.

