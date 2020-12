Covid-19, le prime dosi del vaccino Pfizer sono arrivate a Londra | video

È arrivato a Londra il vaccino contro il Coronavirus Pfizer BioNTech, che a breve sarà distribuito alla popolazione. I primi ad essere vaccinati saranno i residenti delle case di cura per anziani, i loro assistenti, gli 80enni e il personale medico sanitario impiegato in prima linea contro la pandemia. Il Regno Unito ha ordinato 40 milioni di dosi in totale, il lotto iniziale per avviare la campagna è di 800.000.

