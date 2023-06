A Parigi, in pieno centro, non lontano dal quartiere latino nei pressi del Louvre, un'esplosione dovuta probabilmente a una fuga di gas ha provocato un enorme incendio. La facciata del palazzo in fiamme è crollata e ci sarebbero diverse persone sarebbero bloccate sotto le macerie. Dalle prime notizie della tv Bfm, al momento sarebbero 4 i feriti gravi.

Una densa nube di fumo nero è visibile da tutta la città. Sul posto stanno accorrendo pompieri e ambulanze.