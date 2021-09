Nubifragio a Milano, Malpensa allagata: persone salvate con i gommoni | video

Un violento nubifragio si è abbattuto su Milano Malpensa. É accaduto ieri sera intorno alle 19. I vigili del fuoco sono intervenuti per l'allagamento di alcuni sottopassaggi causato dalla pioggia: circa dieci le persone rimaste bloccate dall'acqua nelle proprie auto. Alcune di queste sono state portate in salvo su dei gommoni per l'alto livello raggiunto dall'acqua. Tutti i voli sono stati sospesi per circa due ore.

