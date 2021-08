Nizza-Marsiglia, tifosi rossoneri invadono il campo: partita sospesa | video

Attimi di tensione durante il posticipo serale della terza giornata di Ligue 1: al 74' del derby Nizza-Marsiglia, sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa, gli ultras dell'Allianz Riviera hanno invaso il campo e dato il via a una caccia all'uomo verso i calciatori avversari, in particolare Payet. Il tutto sarebbe scaturito, infatti, dalla reazione di quest'ultimo al lancio di oggetti e bottigliette dagli spalti. Dopo aver rilanciato a sua volta una bottiglietta verso i tifosi del Nizza, si sarebbe scatenato l'inferno tra calci, pugni e violente risse. La partita così viene sospesa. Dopo un'ora mezza di stop riappare in campo solo il Nizza che vince la partita per ritiro degli avversari.

