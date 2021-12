New York, un albero di Natale prende fuoco fuori dalla sede di Fox News | Video

Durante la notte, un albero di Natale situato di fronte gli edifici che ospitano la Fox News a New York, è stato incendiato. La polizia afferma di avere in custodia l’uomo sospettato di avere dato fuoco all’albero fuori all’edificio della 6th Avenue. Come si vede dal filmato, il fuoco ha distrutto quasi interamente l’albero, danneggiando anche altri tre vicini, decorati con addobbi e luci natalizie. I vigili del fuoco stanno attualmente indagando sulle dinamiche dell’incendio. Non si registrano feriti.

