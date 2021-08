Milano, palazzo di 15 piani in fiamme: salvi i 30 inquilini | video

Un enorme incendio ha praticamente distrutto un palazzo di 15 piani in Via Antonini, nella periferia sud di Milano. Il rogo è scoppiato intorno alle 17:45 di ieri, domenica 29 agosto. Il fuoco si è propagato molto probabilmente dall'ultimo piano, facendo poi crollare tutte le vetrate della facciata. Il primo ad accorgersi dell'incendio è stato un ragazzo che, alcuni istanti dopo, ha iniziato a correre all'impazzata per le scale per avvertire gli altri inquilini. Fortunatamente tutti gli inquilini della palazzina sono riusciti a scendere in strada e a salvarsi prima che le fiamme divorassero divorassero l'intero edificio.

