Maneskin, Damiano sventola la bandiera dell'Ucraina sul palco di Verona | Video

Dopo il successo all'estero, i Maneskin tornano in Italia e si esibiscono all'arena di Verona. Ieri di fronte a ben 12.000 spettatori, Damiano ha sventolato la bandiera dell'Ucraina, cantando "Gasoline", la canzone dedicata al popolo ucraino per protestare contro la guerra che sta devastando il Paese. Prima di esibirsi con in mano la bandiera, Damiano ha recitato in inglese il Discorso all'umanità di Charlie Chaplin.

