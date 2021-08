Inondazioni in Nebraska, 3 amici intrappolati in ascensore | video

Nei giorni scorsi la città di Omaha, in Nebraska, è stata colpita da una violenta alluvione che ha trasformato le strade della città in fiumi in piena, causando ingenti danni. Un ragazzo, Tony Luu, ha postato sui social il video che lo ritrae intrappolato insieme ad alcuni amici in un ascensore con l'acqua che gli arrivava quasi alla gola. Il gruppo era sceso nel seminterrato di casa per controllare se l'acqua avesse causato danni e si sono ritrovati invece a vivere una tremenda avventura. Fortunatamente, nessuno dei tre ragazzi è rimasto ferito.

