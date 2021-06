Incendio a Sesto San Giovanni: auto avvolta dalle fiamme | video

Attimi di paura a Sesto San Giovanni: un'auto si è improvvisamente incendiata. Le immagini mostrano fiamme altissime che avvolgono la vettura e decine di persone sparpagliarsi per lo spavento. Stando alle prime informazioni, l'incendio sarebbe scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri. Fortunatamente il conducente è riuscito ad uscire dall'auto in tempo e a mettersi in salvo. Nessun altro e rimasto ferito e nessun'altra automobile risulta al momento danneggiata.

