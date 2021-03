Florida, aereo si schianta contro un Suv ed esplode | video

Tre persone hanno perso la vita durante un disastro aereo a Pembroke Pines, in Florida. L'aereo monomotore aveva a bordo due persone, morte sul colpo, mentre il Suv un adulto e un bambino. Il piccolo è poi morto in ospedale a causa delle ferite riportate. Nelle immagini è ben visibile l'aereo schiantarsi al suolo contro la macchina, per poi esplodere. Non è ancora chiaro cosa abbia causato la caduta dell'aereo, decollato poco prima dall'aeroporto di North Perry. Le immagini sono state riprese da una telecamera di sicurezza di un'abitazione.

