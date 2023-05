Ucraina: missile russo colpisce deposito di munizioni a Khmelnitsky | video

L'enorme esplosione provocata a Khmelnitsky, una città dell'Ucraina occidentale, dalla distruzione di un deposito di munizioni. Si tratterebbe dell'effetto di un attacco missilistico russo: da almeno due settimane i raid di Mosca sono concentrati sui magazzini dove i generali di Kiev hanno accumulato le riserve per la controffensiva. Oltre alle munizioni, sono stati distrutti sistemi di comunicazione satellitare, tablet militari e sistemi di crittografia dei dati per un valore di 83 milioni di euro. L'attacco – che ha colpito anche un'altra struttura a Nikolaiv - sembra essere stato condotto in contemporanea con lo sciame di droni lanciato verso Kiev, una sorta di diversivo per distrarre le difese ucraine