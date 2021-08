Cristiano Ronaldo lascia la Juventus: la partenza dall'aeroporto di Torino | video

Cristiano Ronaldo dice ufficialmente addio alla Juventus, dopo tre stagioni e a pochissimi giorni dalla fine del calciomercato. Una decisione improvvisa quella dell'attaccante portoghese che spiazza la dirigenza, così come i milioni di fan bianco neri che si prepareranno ora ad ammirare il loro campione con indosso i colori di un'altra squadra. L'attaccante vola così via da Torino per approdare al Manchester United. Il video mostra il momento della partenza su un jet privato dall'aeroporto di Torino-Caselle.

