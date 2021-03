Oggi è la giornata nazionale delle vittime del Covid-19 | video

Ogni anno il 18 marzo sarà la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid-19. La conferma è arrivata ieri mattina, quando la commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato all'unanimità il ddl che crea questa giornata. Per questa occasione oggi il Presidente del Consiglio Mario Draghi sarà a Bergamo, uno dei luoghi più duramente colpiti nel corso della prima ondata. Sono previste due cerimonie: la prima, alle 11.00, avverrà presso il Cimitero Monumentale, dove verrà deposta una corona di fiori. L'altra, alle 11:15, si terrà al Parco Martin Lutero alla Trucca, dove si svolgerà l'inaugurazione del Bosco della Memoria.

Si è scelta propria questa data perché il 18 marzo 2020, esattamente un anno fa, a Bergamo i camion dell'esercito uscivano dalla città, trasportando le centinaia di bare dei defunti in attesa di sepoltura, per portarle altrove per la cremazione.

