Cisterna in fiamme sulla A4, il veicolo trasportava Gpl | video

Autostrada A4 chiusa in entrambe le direzioni nel tratto Portogruaro-Latisana, a causa di un incendio che ha coinvolto questa mattina una cisterna carica di Gpl. Secondo una ricostruzione, il rogo sarebbe scoppiato a causa del surriscaldamento di uno pneumatico. Non sono stati registrati feriti: il conducente, dopo esserci accorto dello scoppio del rogo, sarebbe riuscito a scendere dal veicolo e a mettersi in salvo. Sono ancora in corso le operazioni di svuotamento della cisterna da parte dei Vigili del Fuoco di Venezia e Udine. Si stima che l'apertura dell'autostrada possa avvenire in tarda serata.

