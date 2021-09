La casa di Winnie the Pooh approda su Airbnb | video

Una vacanza nel Bosco dei Cento Acri? Da oggi è possibile. Su Airbnb si può prenotare un soggiorno nella casa dell'orsetto più amato dai bambini di tutto il mondo. La casa si trova nella foresta di Ashdown, nella contea dell'East Sussex in Inghilterra, famosa per aver ispirato il Bosco dei Cento Acri. L'host della struttura Airbnb è Kim Raymond, il creatore dell'iconico orsetto e curatore della realizzazione di questo unico Bearbnb. "La 'Bearbnb' è un'esperienza davvero unica che permetterà ai fan di vivere tutto il fascino di Winnie The Pooh, onorando allo stesso tempo le sue avventure originali che ci accompagnano da 95 anni" ha detto Raymond.

