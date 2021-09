Brescia, percorre 10 chilometri contromano in autostrada A21 | video

Tragedia sfiorata sull'autostrada A21, in provincia di Brescia. Un uomo ha percorso più di 10 chilometri contromano, senza causare fortunatamente nessun incidente. Il 37enne alla guida della vettura era ubriaco ed è stato fermato dalla Polizia Stradale mentre cercava di allontanarsi a piedi dopo aver lasciato l'auto in mezzo alla corsia di marcia. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, la contravvenzione per la guida contromano, il fermo del veicolo e la revoca della patente.

