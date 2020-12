Un ospite inatteso ha invaso il campo sportivo durante il match tra The Strongest e Nacional Potosí, conclusa 3 a 0 per i padroni di casa. Il cane ha deciso di entrare durante la partita e rubare una scarpa da un giocatore del Nacional Potosí. La partita si è interrotta per qualche minuto, il cane è stato preso in braccio e portato fuori dall'area di gioco.

