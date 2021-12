Esplosione a Ravanusa: il disastro visto dall'alto | Video

Le ricerche dei soccorritori sono proseguite per tutta la notte a Ravanusa, in provincia di Agrigento, dove sabato sera sono crollate quattro palazzine con altre tre sventrate a seguito di una violenta esplosione causata da una fuga di gas. Nel video, le immagini riprese dal drone che mostrano il volto della tragedia visto dall'alto. In queste ore si ode solo il silenzio, anche i soccorritori cercano di non fare il minimo rumore nella speranza di udire qualche flebile voce da sotto le macerie. Il bilancio attuale è di 7 morti e 2 feriti. Oltre 100 gli sfollati.

Guarda tutti i video

Livorno, esplosione nella raffineria Eni | Video Un grosso incendio è scoppiato nel primo pomeriggio nella raffineria Eni di ...

Caserta, crolla palazzina per una fuga di gas | video Una palazzina è crollata questa mattina a Cancello Scalo, frazione del comune ...