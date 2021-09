Savona, auto travolge 5 ciclisti durante una gara | video

Attimi di terrore ieri a Carcare (Savona) per l'incidente avvenuto durante la gara ciclistica Granfondo. A pochi minuti dall'arrivo, 5 ciclisti sono stati improvvisamente travolti da un auto, due dei quali ora si trovano in gravi condizioni. Alla guida della fiat panda bianca un giovane di vent'anni che ora si trova sotto shock per l'accaduto. Secondo quanto riportato dal padre, il giovane "non ha violato alcun divieto, in quanto non c'era nessun cartello che segnalasse la gara e l'impossibilità di uscire dall'accesso carraio per immettersi sulla strada principale". Inoltre, spiega il padre del ragazzo: "le manovre che sono state effettuate sono state tutte intimate dal personale della gara presente sul posto". La situazione al momento risulta però ancora da chiarire.

