Armenia, maxi-rissa in parlamento tra maggioranza ed opposizione | video

In Armenia è scoppiata una maxi-rissa in Parlamento tra l'opposizione e i deputati della maggioranza del governo di Nikol Pashinyan. Il tema della discussione era la guerra contro l'Azerbaïdjan del 2020. Sono volati così calci, pugni e spintoni tra i parlamentari. La seduta è stata interrotta e la maxi-rissa sedata dall'intervento delle forze di sicurezza che hanno portato via i tutti protagonisti.

