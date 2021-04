Indonesia, devastante alluvione si abbatte sull'isola | video

Nelle ultime ore, una potente inondazione ha messo in ginocchio l'Indonesia ed il vicino Timor Est. Nelle immagini riprese dagli abitanti del luogo si vedono strade e case completamente inondate dal fango. Un centinaio i morti, migliaia i dispersi. Il presidente indonesiano Joko Widodo ha ordinato di mettere in atto i piani di gestione delle emergenze per fornire assistenza sanitaria e per avviare la riparazione delle principali infrastrutture.

